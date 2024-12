Tvplay.it - Dal Milan alla Juve, colpo da 25 milioni: c’è la data ufficiale

Leggi su Tvplay.it

Per ile per la, in attesa del ritorno del campionato, bisogna segnalare una grossa novità di calciomercato.Una volta trascorsi questi tre giorni natalizi, di fatto, l’attenzione è tornata tutta sui vari club. Anche perché domani torna la Serie A e nel prossimo turno ci sono la bellezza di tre scontri diretti: Lazio-Atalanta,ntus-Fiorentina e-Roma. Tuttavia, questi sono giorni anche dedicati al calciomercato.Dalda 25: c’è la(LaPresse) tvplay.itCon l’imminente arrivo del mese di gennaio, di fatto, aumentano sempre di più le varie indiscrezioni di mercato. Tra le squadre più attive in questi ultimi giorni bisogna sicuramente inserire lantus. Cristano Giuntoli, infatti, è al lavoro per rinforzare la squadra guida Thiago Motta.