Agi.it - Da domani un caricabatterie unico nell'Ue, Usb-C diventa standard

Leggi su Agi.it

AGI - Addio a cavi e cavetti di ogni genere, almeno'Unione europea dove a partire da, 28 dicembre, la porta Usb-C sarà louniversale per i. Tutti i nuovi telefoni cellulari, tablet, fotocamere digitali, cuffie e auricolari, console per videogiochi e altoparlanti portatili, e-reader, tastiere, mouse, sistemi di navigazione portatili, auricolari venduti'Ue dovranno avere una porta di ricarica Usb-C. Dal 28 aprile 2026, questo requisito si applicherà ai laptop. La nuova normativa, adottata'ottobre del 2022 con 602 voti a favore, 13 contrari e 8 astensioni, fa parte di un più ampio sforzo dell'Ue per ridurre i rifiuti elettronici e consentire ai consumatori di fare scelte più sostenibili. In sostanza si potrà utilizzare unper un'intera gamma di dispositivi elettronici portatili di piccole e medie dimensioni ricaricabili purché funzionino con un'erogazione di potenza fino a 100 Watt.