Concerti allo stadio Sinigaglia | accordo tra il Comune i Como 1907

Non solo sport, ma anche eventi e spettacoli.hanno raggiunto la quadra per la gestione dello, che rimarrà in uso della società sportiva fino al 2032 per un canone di concessione di 205mila e 910 euro l’anno, con la possibilità di utilizzare la struttura non solo per le partite della serie A, ma anche per le competizioni internazionali alle quali in futuro la società lariana non nasconde di ambire a partecipare. Nell’attesa della Uefa Legue che verrà, alsi preparano a ospitare anche eventi e spettacoli. Alle spalle del club, infatti, c’è una proprietà ricchissima, anzi la più ricca in assoluto in Italia: gli indonesiani Robert e Michael Hartono detengono un patrimonio di 26,5 e 25,5 miliardi di dollari secondo Forbes e sono entrambi nella top 10 dei proprietari di società sportive più facoltosi del pianeta.