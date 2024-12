Amica.it - Con la sua texture sinuosa e il suo fascino indiscusso, è il jolly da giocare quando si cerca l’eleganza

Leggi su Amica.it

La notte di Capodanno è ormai alle porte. E con lei arriva anche l’annosa questione che riguarda cosa indossare per festeggiare l’arrivo del 2025. Il pensiero più ricorrente è quello di un abito, corto, midi o lungo che sia. Ma esistono anche delle alternative altrettanto affascinanti. Una su tutte? Il blazer di velluto. Questo capo a volte sottovalutato del guardaroba femminile, si rivela invece essere un validodasiun modo per essere eleganti con poco sforzo. Come ci riesce? Prima di tutto per la suamorbida, liquida e cangiante che conquista al primo sguardo. Poi per l’indubbio charme che si porta dietro, perché da sempre il velluto è considerato un tessuto prezioso e regale.