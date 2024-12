Tpi.it - Codice d’onore: tutto quello che c’è da sapere sul film

: trama, cast e streaming delsu Italia 1Questa sera, venerdì 27 dicembre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda(A Few Good Men),drammatico del 1992 diretto da Rob Reiner con protagonisti Tom Cruise, Jack Nicholson e Demi Moore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaUn giovane avvocato della marina degli Stati Uniti, il tenente Daniel Kaffee, viene incaricato di formare un collegio di difesa dinanzi alla corte marziale per due marines, il vice-caporale Dawson e il soldato scelto Downey, accusati dell’omicidio di un commilitone, il soldato semplice William T. Santiago, avvenuto nella base navale di Guantánamo, a Cuba.La linea di difesa di Kaffee si basa sia sulla non intenzione di uccidere sia sull’esecuzione, da parte dei due, di un “rosso”, vale a dire un provvedimento disciplinare non ufficiale impartito da un superiore come punizione per la disponibilità di Santiago, in cambio del trasferimento dalla base, a fare il nome di Dawson come responsabile dell’esplosione di un colpo di fucile non giustificato in territorio cubano: la vittima, infatti, aveva richiesto in più occasioni il trasferimento a causa della sua indole, giudicata dai commilitoni troppo debole per il servizio a lui assegnato, e quindi emarginato dalla vita della base e ripetutamente punito dai superiori per le sue mancanze.