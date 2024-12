Romadailynews.it - Cina: cita complessita’ caso per estendere indagine anti-dumping su brandy UE

Leggi su Romadailynews.it

Pechino, 27 dic – (AgenziaXinhua) – Il ministero cinese del Commercio ieri ha dichiarato che l’sulproveniente dall’Unione Europea (UE) e’ stata estesa a causa delladele di una richiesta da parte dell’UE. Gli esportatori dell’UE hanno presentato una richiesta di impegno in materia di prezzi, e l’industria cinese delha fatto appello alla protezione legale, ha dichiarato il portavoce del ministero, He Yongqian, in una conferenza stampa. Il ministero ha avviato l’il 5 gennaio di quest’anno a seguito della richiesta della China Alcoholic Drinks Association per conto dell’industria nazionale. Le autorita’ investigative cinesi hanno condotto l’in stretta conformita’ con le leggi e i regolamenti del Paese e con le norme dell’Organizzazione mondiale del commercio, ha dichiarato He.