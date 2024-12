Thesocialpost.it - Chieti, follia al centro commerciale: fratelli pestati per uno sguardo di troppo

Un pomeriggio di shopping natalizio si è trasformato in un incubo per due, vittime di una brutale aggressione alMegalò di. L’episodio è avvenuto la vigilia di Natale, sotto gli occhi di decine di persone.Leggi anche: Emanuele Maltese non ce l’ha fatta: dichiarata la morte cerebrale del ragazzo”La dinamica dell’aggressioneI due, di 17 e 26 anni, stavano aspettando i genitori fuori da un negozio. Un giovane, in compagnia della fidanzata, ha accusato il fratello maggiore di aver “guardato” la ragazza in modo inopportuno. L’accusa, del tutto infondata, è bastata a scatenare la furia del ragazzo.Dopo qualche minaccia, il giovane si è allontanato. Pochi minuti più tardi è tornato accompagnato da un amico. I due hanno aggredito il 26enne con calci e pugni.