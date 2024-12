Chiara Ferragni saluta il 2024 con le lacrime | Grazie per l’apprendimento dato – Il video

Leggi su Open.online

Non lo aveva cominciato bene, lo sta concludendo senz’altro meglio. Tra momenti difficili per le sue società e la separazione con Fedez.il suo “anno orribile” sui social. Lo fa condividendo alcuni attimi dove, tra amici e fughe dall’Italia, piange. «Ciaoper tuttoe per avermi reso quella che sono oggi», scrive l’imprenditrice sui social. Circa un anno fa, nel dicembre del 2023, scoppiò Pandoro Gate, che portò l’influencer sotto la lente della procura. Da lì in poi è crollata sia la sua vita professionale che matrimoniale. «Hai scoperto la tua forza, la tua incredibile resilienza. Non sai quanto ti ammiri. Amore, don’t stop believin’. Hold on to that feelin’ come dicono le parole della canzone dei Journey, una delle mie preferite», le scrive la mamma Marina Di Guardo.