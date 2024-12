Quotidiano.net - Cecilia Sala, i contatti del governo con Teheran. Crosetto: “Seguiamo ogni strada”

Roma, 27 dicembre 2024 – La giornalistaè “in buona salute” e ilitaliano “sta lavorando in maniera davvero molto intensa e con grande discrezione” per riportarla a casa. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sottolineando la necessità di osservare la “massima riservatezza sulla vicenda” come accadde per Alessia Piperno. Tajani ha precisato cheè “detenuta in una situazione tranquilla, è sola in una cella” e che del caso è informata anche la premier, Giorgia Meloni. “Non possiamo dire altro al momento, stiamo monitorando la situazione con molta attenzione”, ha spiegato ieri il titolare della Farnesina, precisando che al momento non si conoscono i capi di imputazione della giornalista. La Farnesina La Farnesina ha fatto sapere che sta lavorando in coordinamento con la presidenza del Consiglio per chiarire la “situazione legale” di