CdS – lavorerà con Terim e Bonaventura

L'ex vicepresidente della Juve da gennaio inizierà un nuovo incarico: gestirà il mercato dell'Al ShababPavel Nedved è pronto a ritornare in sella. Perché dal primo di gennaio può diventare l'amministratore delegato dell'Al Shabab, club saudita, con poteri particolari in fase di mercato. Sarebbe un rientro dopo due anni di stop, da quel 28 novembre del 2022 quando, insieme a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione della Juventus, decise di dimettersi dal proprio ruolo anche a causa del processo sportivo che aveva coinvolto l'intera dirigenza capitanata da Andrea Agnelli. La FIGC lo aveva inibito per otto mesi, salvo poi essere prosciolto il 22 maggio del 2023. Entrato nei quadri dirigenziali Juve nel 2010, è diventato vicepresidente nel 2015, affermandosi come uno dei principali protagonisti del ciclo vincente prima con Conte, poi con Allegri, Sarri e Pirlo.