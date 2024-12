Anteprima24.it - Capodanno, Mastella vieta botti e bottiglie in vetro

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNientepesanti a Benevento in occasione del. Arlo è un’ordinanza del sindaco Clementeche, in particolare, riguarda “le polveri di mina-articoli pirotecnici, razzi con contenuto esplosivo netto superiore a grammi 75, petardi con contenuto esplosivo netto superiore a sei grammi di polvere nera”. Il sindaco ha inoltre disposto il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori die lattine a partire dalle ore 20 del 31 dicembre fino alle ore 8 del 1° gennaio 2025.L'articologlie inproviene da Anteprima24.it.