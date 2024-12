Capodanno di Roma anche Boy George al Circo Massimo E il comico Andrea Rivera farà uno sketch su Tony Effe

Leggi su Open.online

C’è un ultimo ospite a sorpresa nella line up del concerto dial. Sul palco oltre a Gabry Ponte, la PFM Premiata Forneria Marconi, l’Orchestraccia e l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta, ci sarannoi Culture Club con Boy, che presenteranno una formazione di 11 elementi, offrendo uno spettacolo che ripercorrerà i brani dei loro primi due album, autentiche pietre miliari della musica pop degli anni ’80 . L’evento musicale, ad ingresso completamente gratuito, prenderà il via dalle ore 21.30 del 31 dicembre e proseguirà dopo il brindisi della mezzanotte. Ad accompagnare gli spettatorile voci di Mariachiara Belardo di “Dimensione Suono Soft” e Don Cash di “Dimensione Suono”, e il Dj Mauro Zavadava Mandolesi. L’annuncio arriva dopo giorni in cui l’evento è stato in bilico a causa dell’esclusione die la successiva defezione di Mahmood e Mara Sattei in solidarietà al collega i cui testi sono stati considerati lesivi della dignità delle donne e per questo inadatti a un evento ufficiale del Campidoglio, come spiegato nei giorni scorsi dal sindaco diRoberto Gualtieri.