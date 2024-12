Liberoquotidiano.it - Capodanno: dalle lenticchie, al cotechino, allo champagne, i prezzi variano per il cenone

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - Per ildi, i protagonisti immancabili sono lee il, il salmone affumicato e, naturalmente, il panettone o il pandoro, accompagnati da spumante oper il brindisi di mezzanotte. Ma quanto costa realmente portare in tavola questi prodotti? Altroconsumo ha condotto un'analisi deiin 12 catene di supermercati, ipermercati e discount tra Roma e Milano, con l'obiettivo di aiutare i consumatori a fare scelte più consapevoli e risparmiare, senza rinunciare alla qualità.L'analisi rivela un'ampia forbice di prezzo anche per prodotti molto comuni. Ad esempio, lesecche possono costare da 2,18 a 19,80 euro/kg, mentre quelle in barattolo oscillano tra 2,04 e 13,59 euro/kg. Ilintero si attesta in media a 11,30 euro/kg, ma la versione affettata arriva a costare fino a 18,28 euro/kg, con un aumento del 50%.