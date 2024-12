Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Chi è Leweling dello Stoccarda: ruolo e dati

Leggi su Pianetamilan.it

Manca poco alla sessione diinvernale e, come riportato dalla GazzettaSport, ilsta pensando di prendere Jamie. Scopriamo insieme qualche informazione in più sul suo conto. Jamieè nato in Germania, a Norimberga, il 26 febbraio del 2001 ed ha anche la cittadinanza ghanese. Dopo esser cresciuto nei settori giovanili del Feucht e della sua città natale, egli è passato a quello del Greuther Furth nel 2017 e, nel luglio 2019, ha esordito con la maglia del Das Kleeblatt in Bundesliga 2 contro l'Erzgebirge Aue. Il 7 dicembre, contro il Bochum,ha segnato il suo primo gol col Greuther Furth. Nel 2022 è stato acquistato per 4 milioni di euro dall'Union Berlino, con il quale ha esordito il 6 agostostesso anno contro l'Hertha Berlino.