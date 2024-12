Sport.quotidiano.net - Addio a Gian Paolo Ormezzano, maestro dei giornalisti sportivi

La prima volta che ho incontrato, spentosi a 89 anni, lui non se ne è accorto. Capita ai Grandissimi del racconto: io ero un bambino, lui curava la rubrica sportiva su Famiglia Cristiana, il settimanale che all’epoca, primi Anni Sessanta, si trovava solo in chiesa. Mia nonna Gina comprava sempre la rivista e ogni giovedì avvertivo l’esigenza di andare a trovarla. Per leggere, a sbafo!, il mitico GPO, sigla che faceva venire in mente una Ferrari (e magari pure per quelloe il Drake erano amicissimi). Ah,! Narreranno di lui inevitabilmente tante cose e faranno bene, ci mancherebbe. Io mi limiterò ad affermare, senza timore di smentita, che è stato il più bravo di tutti. A scrivere di sport e non solo, perché la sua cifra esistenziale comprendeva tutto.