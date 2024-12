Tarantinitime.it - A Manduria sarà Capodanno in piazza con Mama Marjas & Don Ciccio

Tarantini Time QuotidianoAilsi festeggia in. È conto alla rovescia per l’attesissima festa che, martedì 31 dicembre a partire dalle ore 21, animeràGaribaldi, cuore pulsante della cittadina in provincia di Taranto.L’evento rientra nel cartellone di eventi natalizi promosso dall’assessorato a Turismo e Spettacolo del comune dicon il patrocinio morale di Confcommercio Taranto. Per ilproduzione e organizzazione Artesia di Ciro Merode, direzione artistica Fabrizio Iurlano, in collaborazione con La’nchianata di Torricella.«Abbiamo immaginato questa serata – anticipa il sindaco di, Gregorio Pecoraro – come un grande evento collettivo, in cui stare insieme per festeggiare l’arrivo di un nuovo anno in modo spensierato. Ladi un paese, per eccellenza, è punto d’incontro di adulti e bambini.