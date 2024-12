Zonawrestling.net - WWE: La compagnia starebbe pensando di spalmare Money In The Bank su due serate

Leggi su Zonawrestling.net

La WWE è pronta a cambiare ancora: dopo il grande successo ottenuto dalla divisione di WrestleMania in duee il recente annuncio di SummerSlam diviso in dueper il 2025 e il 2026, ladi seguire lo stesso progetto perIn The. Il PLE che prende il nome da uno dei match più importanti della WWE è diventato negli anni un evento atteso al pari della Royal Rumble, perciò è lecito che lapensi di rendere l’evento sempre più intrigante.Durante l’ultimo WrestleVotes Radio, le fonti hanno rivelato che la WWE siattivamente muovendo per realizzare la divisione in duediIn Thea partire dal 2027:“Facile, una notte è per ilIn Thefemminile. La notte successiva il main event sarebbe il match maschile.