Oasport.it - United Cup 2025, il programma di domani (27 dicembre): orari, tv, streaming, ordine di gioco

, venerdì 27, la stagione tennisticaprende il via. È un po’ anomalo esprimersi così, visto che si è ancora nel 2024, ma come ormai è consuetudine lo sport con racchetta e pallina si caratterizza con una ripresa agonistica a cavallo di due annate. L’Australia sarà territorio di caccia, di una volata che porterà giocatori e giocatrici agli Australian Open (12-26 gennaio).Sarà laCup a dare il via alle danze, competizione per nazioni a squadre miste che si terrà a Sydney e a Perth. Al via 18 squadre nazionali, suddivise in sei gironi da tre per ciascuna delle due sedi citate. In ogni città le prime classificate e la migliore seconda disputeranno i quarti di finale, mentre si giocheranno a Sydney sia le semifinali che la finale. Seguendo in scia quanto accaduto in Coppa Davis e in BJK Cup, ciascuna sfida sarà caratterizzata da tre incontri, ovvero un singolare maschile, un singolare femminile e un doppio misto, che nella prima fase, per motivi di classifica, si giocherà anche a risultato acquisito.