Tredicesima stipendio e bonus Natale 2024 per docenti e personale ATA

Il 13 dicembreATA hanno ricevuto lomensile, lae il, purché la richiesta sia stata inviata entro il 22 novembre. Questo incentivo, introdotto dal decreto Omnibus, ammonta fino a 100 euro ed è destinato a chi possiede i requisiti previsti. Tra le condizioni richieste: un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, almeno un figlio fiscalmente a carico e un’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente superiore alla detrazione spettante per tale reddito. Cosa accade a chi non ha richiesto l’aiuto economico in tempo? Chi non ha presentato la domanda entro il 22 novembre potrà ricevere l’indennità in sede di dichiarazione dei redditi nel 2025, se spettante. Questo vale anche per i supplenti brevi e saltuari, esclusi dal pagamento a dicembre per l’assenza del cedolino.