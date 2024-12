Tvplay.it - Terremoto Juve, c’è la rottura del crociato: cambia il mercato

Sia lache altri club sono al lavoro sulper correre ai ripari e intervenire sul serio dove serve. Passato il Natale la serie A si accinge a tornare in campo per l’ultimo turno del 2024 e poi comincerà ufficialmente il calcio. Alcuni club – a partire da, Milan e Napoli – lavoreranno per rinforzare la rosa e correre ai ripari dove ci sono problemi, dovuti specialmente agli infortuni., c’è ladelil(Lapresse) TvPlayLa formazione di Thiago Motta ad esempio ha perso per gravi infortuni Bremer e Cabal e sicuramente interverrà per risolvere i problemi di rosa durante il calciodi gennaio. Il club bianconero farà movimenti sia in entrata che in uscita e ci sono diversi giocatori della squadra NextGen, giocatori che sembrano già pronti per la serie A e che possono partire sia in prestito che a titolo definitivo.