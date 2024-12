Oasport.it - Sport in tv oggi (giovedì 26 dicembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su Oasport.it

26ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil calcio con la Premier League e la Serie B maschili, il volley con la SuperLega maschile e la Serie A1 femminile, lo sci alpino con la Coppa del Mondo, e tanto altro ancora.Il volley sarà grande protagonista: sono previsti, infatti, 6 match della SuperLega maschile e 7 sfide della Serie A1 femminile. Il big match di giornata tra le donne sarà il derby toscano Scandicci-Firenze, mentre l’incontro di cartello tra gli uomini sarà Monza-Civitanova.Guarda la Serie A1 di volley femminile su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseIl basket maschile vedrà andare in scena quattro match dell’Eurolega, e nelodierno sarà coinvolta anche Milano, che ospiterà l’Olympiakos. Le altre sfide saranno Alba Berlino-Real Madrid, Monaco-Anadolu Efes e Maccabi Tel Aviv-Zalgiris Kaunas.