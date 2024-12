Thesocialpost.it - Sport in lutto, addio al grande campione sfortunato

Leggi su Thesocialpost.it

CARRARA – Il calcio apuano e nazionale piange la scomparsa di Marco Cacciatori, storico attaccante della Carrarese, venuto a mancare oggi, 26 dicembre, all’ospedale delle Apuane di Massa. Aveva 68 anni e combatteva da tempo contro una malattia.Una carriera straordinariaNato il 3 febbraio 1956 a Carrara, Marco, conosciuto dai tifosi come Cacetta, fu protagonista di una carriera calcistica che ha lasciato il segno. Dotato di un sinistro potente e di uno stacco aereo formidabile, fu uno dei più amati simboli del calcio gialloazzurro, realizzando 60 gol in campionato con la Carrarese.Debuttò giovanissimo in Serie D proprio con la squadra della sua città, ma fu nella stagione 1977-78 che raggiunse l’apice: 25 reti in 34 partite lo consacrarono come uno degli attaccanti più prolifici e portarono la Carrarese alla promozione in C2.