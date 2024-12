Iltempo.it - Ritrovato 14enne con sindrome di Down: si era smarrito nei pressi del Vaticano

Leggi su Iltempo.it

Una storia a lieto fine quella accaduta in zonaieri mattina, che ha visto come protagoniste le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Prati e una famiglia americana, proveniente dalla Florida, che aveva perso le tracce del più piccolo dei suoi 5 figli, affetto dalladi. Tutto è iniziato nella mattinata di ieri, intorno alle 8, quando il padre del ragazzo, uscito dalla struttura ricettiva dove alloggiava, si era avviato a piedi verso la Basilica di San Pietro, senza accorgersi di essere seguito da uno dei figli, Leo di 14 anni, condi, uscito anch'esso dall'alloggio, all'insaputa di tutti, compresa la mamma e i suoi fratelli e sorelle, che a quell'ora ancora stavano dormendo. L'allarme per la scomparsa del ragazzo è stato lanciato dai genitori, contattando il numero unico per le emergenze, al rientro dell'uomo qualche ora dopo, quando la mamma, fino a quel momento convinta che padre e figlio avessero deciso di uscire insieme, ha capito invece che ilsi era allontanato da solo.