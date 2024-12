Nerdpool.it - Quando iniziare a guardare Avengers: Infinity War per festeggiare con lo snap di Thanos a mezzanotte

Se sei un fan del Marvel Cinematic Universe,il Capodanno sincronizzando il famoso “” diin “War” con lo scoccare dellaè un modo epico per accogliere il nuovo anno. Ma a che ora bisognail film per far coincidere questo momento iconico con l’arrivo del nuovo anno? Scopriamolo insieme!Durata del film e momento delloWar” ha una durata totale di 2 ore e 29 minuti (149 minuti). Lodiavviene circa a 2 ore, 16 minuti e 30 secondi dall’inizio del film, durante la battaglia su Wakanda, segnando uno dei momenti più drammatici dell’intero MCU.Ora di inizio per sincronizzare loPer far sì che locoincida esattamente con la, l’orario perfetto per avviare il film è:Ora di inizio: 21:43:30In questo modo, il fatidico gesto diche cambia per sempre l’universo Marvel accompagnerà il passaggio al nuovo anno.