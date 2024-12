Panorama.it - Non solo Sinner: il 2024 dello sport italiano

Non c’èJannikcon la sua inebriante scalata al numero uno del tennis mondiale, i due titolislam conquistati scrivendo pagine di storia e la Coppa Davis rivinta a Malaga. Non c’èil tennis nello straordinarioazzurro, ma è inevitabile che le racchette si prendano prima, seconda e terza pagina del grande libro di un’annata indimenticabilePensavamo di aver visto il meglio da Tokyo - anno 2021, quello d'oro - in poi, ma non è stato così. L’esplosione di, il sorriso contagioso di Jasmine Paolini, lo storico oro olimpico in copia con Sara Errani, il bronzo di musetti e la conferma di un enorme lavoro che ci ha reso la nazione del tennis per eccellenza. Crescita monetizza, anche assicurandoci gli eventi più belli, torneislam a parte: ATP Finals e finale di Coppa Davis in Italia sono il fiore all’occhiello.