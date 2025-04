Puntomagazine.it - Un sorriso in piazza: giochi, uova di Pasqua e nuovi look per i bambini di Giugliano

Una mattinata di festa organizzata dall’Associazione Madonna dell’Arco inGramsciUn’ondata di allegria ha travolto stamattinaGramsci a, grazie all’evento organizzato dall’Associazione Madonna dell’Arco, che ha regalato un momento di gioia e condivisione a grandi e piccini.Protagonisti assoluti sono stati i, ai quali è stato donato unautentico attraversodi, animazione e attrazioni che hanno trasformato lain un piccolo villaggio della felicità. Un gesto semplice ma dal valore immenso, che ha riscaldato il cuore della comunità in occasione delle festivitàli.Ma la magia non si è fermata qui. Grazie alla collaborazione con i professionisti della MIA Academy, scuola di formazione per barbieri e hairstylist, l’evento si è trasformato anche in un’occasione per rinnovare il proprio: tagli di capelli e acconciature gratuite hanno coinvolto adulti e, regalando bellezza e autostima ai presenti.