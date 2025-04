LIVE Nuoto Campionati Italiani 2025 in DIRETTA pass iridati per Quadarella Bottazzo e Angiolini

DIRETTA LIVE18.37: Questi i protagonisti della finale B dei 200 farfalla uomini:1 ITA SIMONTI Cristian Esseci Nuoto Ssd 2003 2’01.842 ITA VERGINE Alan G.A.M. Team ssd – Brescia 2006 2’01.523 ITA DUTTO Simone Centro Sp.vo Carabinieri – Centro Nuoto Torino 2003 2’00.794 ITA CAVEDINI Lorenzo Centro Sp.vo Carabinieri – Centro Nuoto Torino 2002 2’00.375 ITA REINA Mattia Como Nuoto Recoaro 2005 2’00.606 ITA DEANO Marco Fondazione M.Bentegodi 2000 2’00.857 ITA FURLANI Nicola Ruben Team Verona asd 2007 2’01.668 ITA CIUFFREDA Maurizio Acsd Pentotary – Foggia 2004 2’01.8818.35. ANITA Bottazzo CON 1’35?08 VA A SINGAPORE! SECONDA LISA Angiolini CON 1’06?01 E ANCHE LEI SARA’ AI MONDIALI. Beffa per Arianna Castiglioni che chiude terza con 1’06?22 e ci riproverà nei 5018. Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: pass iridati per Quadarella, Bottazzo e Angiolini! Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.37: Questi i protagonisti della finale B dei 200 farfalla uomini:1 ITA SIMONTI Cristian EsseciSsd 2003 2’01.842 ITA VERGINE Alan G.A.M. Team ssd – Brescia 2006 2’01.523 ITA DUTTO Simone Centro Sp.vo Carabinieri – CentroTorino 2003 2’00.794 ITA CAVEDINI Lorenzo Centro Sp.vo Carabinieri – CentroTorino 2002 2’00.375 ITA REINA Mattia ComoRecoaro 2005 2’00.606 ITA DEANO Marco Fondazione M.Bentegodi 2000 2’00.857 ITA FURLANI Nicola Ruben Team Verona asd 2007 2’01.668 ITA CIUFFREDA Maurizio Acsd Pentotary – Foggia 2004 2’01.8818.35. ANITACON 1’35?08 VA A SINGAPORE! SECONDA LISACON 1’06?01 E ANCHE LEI SARA’ AI MONDIALI. Beffa per Arianna Castiglioni che chiude terza con 1’06?22 e ci riproverà nei 5018.

Potrebbe interessarti anche:

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2025 in DIRETTA : Bacico convincente nei 50 dorso! Attesa per Pilato - Razzetti e Quadarella

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2025 in DIRETTA : Pilato in finale senza brillare - si rivede Burdisso - Candela il nome nuovo nei 50 stile!

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2025 in DIRETTA : Pilato in finale senza brillare - nome nuovo Candela. Alle 17.40 le finali

Ne parlano su altre fonti Riccione Si Accende: Tutti I Numeri Degli Assoluti E La Diretta TV. Lignano, al via le World Series 2025. Coppa del Mondo di Nuoto 2024 a Shanghai: programma, italiani in gara e dove vedere in diretta e streaming. Campionato Italiano Open In Vasca Corta 2024: La Guida Completa. Nuoto, gli italiani in gara in Coppa del Mondo e programma: orari e dove vedere in TV e streaming. Campionati Italiani di Categoria J/C.Streaming, avvertenze e timing..

Scrive oasport.it: LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: subito Benedetta Pilato, Razzetti e Quadarella - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2025 in vasca ...

oasport.it comunica: Campionati Italiani nuoto 2025 oggi in tv: orari 13 aprile, programma, streaming, campioni in gara - Oggi, domenica 13 aprile, allo Stadio del Nuoto di Riccione terrà banco la prima giornata dell'edizione 2025 degli Assoluti primaverili di nuoto. I ...

tuttosport.com riferisce: FIN: nuotatori piemontesi a Riccione per il Campionato Italiano Assoluto Primaverile - La gara servirà da selezione per i Campionati del Mondo di nuoto, in programma a Singapore dal 27 luglio al 3 agosto ...