Rave party nel Torinese scontri tra partecipanti e forze del ordine

partecipanti a un Rave party illegale e le forze dell'ordine. Alcuni giovani si sono scontrati con polizia e carabinieri intervenuti sul posto. Nei disordini si sarebbero registrati alcuni feriti. Tg24.sky.it - Rave party nel Torinese, scontri tra partecipanti e forze dell'ordine Leggi su Tg24.sky.it Momenti di tensione nel pomeriggio a La Cassa, in provincia di Torino, tra ia unillegale e le. Alcuni giovani si sono scontrati con polizia e carabinieri intervenuti sul posto. Nei disordini si sarebbero registrati alcuni feriti.

Potrebbe interessarti anche:

Rave party in un capannone nel Torinese : scontri con le forze dell'ordine

Il rave party in Alto Mugello. Centinaia alla cava abbandonata. Un blitz per spegnere la musica

Coppia arrestata a Massa con ecstasy e ketamina : rientravano da un rave party - accusati di spaccio

Ne parlano su altre fonti Rave party nel Torinese, scontri tra partecipanti e forze dell'ordine. In più di 500 al rave party nella fabbrica abbandonata: scontri con la polizia durante lo sgombero. Rave party a Torino, scontri tra partecipanti e forze dell'ordine. Rave party nel Torinese, scontri con le forze dell'ordine. Scontri con le forze dell'ordine al rave party nel Torinese. Torino, scontri con forze ordine durante rave party: feriti.

Secondo ansa.it: Rave party nel Torinese, scontri con forze dell'ordine - Tensione oggi pomeriggio a La Cassa in provincia di Torino, tra i partecipanti a un rave party illegale, e le forze dell'ordine. Ci sono stati brevi scontri tra alcuni giovani e polizia e carabinieri ...

Scrive msn.com: Stop a rave party in un capannone nel torinese: scontri con la polizia, ci sono feriti - Scontri con le forze dell'ordine a Loggia, nel Torinese, dove nei pressi di alcuni capannoni abbandonati circa 500 persone si sono radunate per un rave party. Ci sarebbero alcuni feriti, anche fra gli ...

Nota di msn.com: Rave party in un capannone nel Torinese: scontri con le forze dell'ordine - Clima rovente a La Cassa, in provincia di Torino, tra i partecipanti a un rave party illegale e le forze dell'ordine. In corso da ieri sera grazie al classico tam tam sui social, l'evento è stato orga ...