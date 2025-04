LIVE Nuoto Campionati Italiani 2025 in DIRETTA pass iridato per Simona Quadarella negli 800 Bene Bacico

DIRETTA LIVE18.24: Ai 100 De Tullio, Lamberti, Monepi18.22: E’ il momento della finale A dei 400 st9ile libero maschile. Il tempo limite è 3’44?69:1 ITA LAMBERTI Matteo Centro Sp.vo Carabinieri – G.A.M. Team ssd – Brescia 1999 3’53.882 ITA MONEPI Filippo H. Sport ssd – Firenze 2001 3’53.553 ITA FERRAZZA Alberto Circolo Canottieri Aniene 2007 3’53.164 ITA DE TULLIO Marco Circolo Canottieri Aniene 2000 3’51.675 ITA DIODATO Matteo Livorno Aquatics Asd 2003 3’52.496 ITA MARCHELLO Davide Centro Sportivo Esercito – Aurelia Nuoto asd 2001 3’53.557 ITA BERTONI Filippo Circolo Canottieri Aniene 2006 3’53.708 ITA PROIETTI COLONNA Alessio G.S. Marina Militare – Aurelia Nuoto asd 1998 3’54.0518.21: Lorenzo Galossi si aggiudica la finale B con il tempo di 3’51?90. Oasport.it - LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: pass iridato per Simona Quadarella negli 800! Bene Bacico Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.24: Ai 100 De Tullio, Lamberti, Monepi18.22: E’ il momento della finale A dei 400 st9ile libero maschile. Il tempo limite è 3’44?69:1 ITA LAMBERTI Matteo Centro Sp.vo Carabinieri – G.A.M. Team ssd – Brescia 1999 3’53.882 ITA MONEPI Filippo H. Sport ssd – Firenze 2001 3’53.553 ITA FERRAZZA Alberto Circolo Canottieri Aniene 2007 3’53.164 ITA DE TULLIO Marco Circolo Canottieri Aniene 2000 3’51.675 ITA DIODATO Matteo Livorno Aquatics Asd 2003 3’52.496 ITA MARCHELLO Davide Centro Sportivo Esercito – Aureliaasd 2001 3’53.557 ITA BERTONI Filippo Circolo Canottieri Aniene 2006 3’53.708 ITA PROIETTI COLONNA Alessio G.S. Marina Militare – Aureliaasd 1998 3’54.0518.21: Lorenzo Galossi si aggiudica la finale B con il tempo di 3’51?90.

Potrebbe interessarti anche:

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2025 in DIRETTA : Bacico convincente nei 50 dorso! Attesa per Pilato - Razzetti e Quadarella

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2025 in DIRETTA : Pilato in finale senza brillare - si rivede Burdisso - Candela il nome nuovo nei 50 stile!

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2025 in DIRETTA : Pilato in finale senza brillare - nome nuovo Candela. Alle 17.40 le finali

Ne parlano su altre fonti Riccione Si Accende: Tutti I Numeri Degli Assoluti E La Diretta TV. Lignano, al via le World Series 2025. Coppa del Mondo di Nuoto 2024 a Shanghai: programma, italiani in gara e dove vedere in diretta e streaming. Campionato Italiano Open In Vasca Corta 2024: La Guida Completa. Nuoto, gli italiani in gara in Coppa del Mondo e programma: orari e dove vedere in TV e streaming. Campionati Italiani di Categoria J/C.Streaming, avvertenze e timing..

Si apprende da oasport.it: LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: subito Benedetta Pilato, Razzetti e Quadarella - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Assoluti primaverili di nuoto 2025 in vasca ...

oasport.it riferisce: Campionati Italiani nuoto 2025 oggi in tv: orari 13 aprile, programma, streaming, campioni in gara - Oggi, domenica 13 aprile, allo Stadio del Nuoto di Riccione terrà banco la prima giornata dell'edizione 2025 degli Assoluti primaverili di nuoto. I ...

Come scrive tuttosport.com: FIN: nuotatori piemontesi a Riccione per il Campionato Italiano Assoluto Primaverile - La gara servirà da selezione per i Campionati del Mondo di nuoto, in programma a Singapore dal 27 luglio al 3 agosto ...