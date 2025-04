Calciomercato.it - Scommesse illegali, nuova bufera: sospeso un arbitro

Non dirigerà la partita di domani che gli era stata assegnata prima che è emerso il suo nome nell’ambito dellainchiestaIl ciclonesi abbatte di nuovo nel calcio italiano, nello specifico sulla Serie A. 12 calciatori del massimo campionato sono indagati dalla Procura di Milano persu sitiun– Calciomercato.itL’indagine risale al periodo 2021-2023 e avrebbe già portato al sequestro di 1,5 milioni di euro oltre che a cinque richieste di arresti domiciliari. I fatti sarebbero emersi attraverso le chat dei telefoni di Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, i quali sono stati già condannati dalla Giustizia sportiva a una squalifica (già scontata) di 10 mesi ciascuno.Secondo il ‘Corriere della Sera’ sarebbero coinvolti anche gli amministratori di una gioielleria di Milano che funzionava come banca per regolare i conti: “Quando il debito diventava molto – si legge – i calciatori effettuavano bonifici alla gioielleria per l’acquisto di orologi di lusso.