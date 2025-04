A Monte Pellegrino una panchina rossa per Laura Papadia la palermitana uccisa a Spoleto

Laura Papadia, la 36enne palermitana uccisa lo scorso 26 marzo a Spoleto dal marito Gianluca Nicola. Palermotoday.it - A Monte Pellegrino una panchina rossa per Laura Papadia, la palermitana uccisa a Spoleto Leggi su Palermotoday.it Centinaia di motociclisti con il rombo delle loro moto hanno attraversato oggi le strade di Palermo per dire “no” alla violenza sulle donne, e manifestare vicinanza ai familiari e agli amici di, la 36ennelo scorso 26 marzo adal marito Gianluca Nicola.

Motociclisti da tutta la Sicilia a Palermo per Laura Papadia: il corteo fino a Monte Pellegrino per benedire una panchina rossa. Palermitana uccisa dal marito, corteo di bikers in centro e fino a Monte Pellegrino contro i femminicidi. Lunedì in città i funerali di Laura Papadia, la palermitana uccisa dal marito a Spoleto.

