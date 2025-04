Licenziamento per vendetta annullato il caso della testimonianza in aula

Non sempre aziende e datori di lavoro si comportano in modo corretto con i propri dipendenti. Basti pensare ai casi in cui un licenziamento disciplinare viene usato come strumento punitivo, anche quando il comportamento del lavoratore non lo giustifica davvero.Con l'ordinanza n. 8857 del 3 aprile 2025, la Corte di Cassazione – sezione Lavoro ha chiarito che è da considerare ritorsiva la scelta di licenziare un dipendente che ha testimoniato contro l'azienda, solo perché quella testimonianza non coincideva con la versione dei fatti sostenuta dal datore di lavoro.Il caso in questione ha alcune caratteristiche particolari: riguarda una testimonianza resa in un altro processo e un lavoratore che era già stato licenziato in passato dalla stessa azienda. Ma al di là della vicenda specifica, offre spunti importanti per capire come funziona – e come dovrebbe funzionare – il rapporto tra impresa e lavoratore.

