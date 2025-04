Il dottor Marco Tortorici premiato come farmacista solidale dell’anno

Il dottor Marco Tortorici, titolare della Farmacia Salvo D'Acquisto a Palidoro, ha ricevuto il prestigioso Premio Nazionale farmacista solidale dell'anno, nell'ambito di Cosmofarma 2025, la più importante manifestazione dedicata al settore farmaceutico in Italia.Il riconoscimento, consegnato nel corso di una cerimonia a Bologna, rappresenta una vera e propria consacrazione: in Italia ci sono oltre 21.000 farmacie, eppure è stato proprio il dottor Tortorici a distinguersi per un'idea pionieristica, trasformata in realtà grazie a passione e dedizione.Un progetto che cambia il ruolo del farmacistaA fare la differenza è stata la creazione della prima Farmacia solidale d'Italia, un'iniziativa che ha rivoluzionato il concetto stesso di farmacia.

