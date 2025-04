Pagelle Juventus Reggiana Under 16 Marchisio il migliore Demichelis solido Brancato e Donati la decidono – VOTI

Pagelle Juventus Reggiana Under 16: i VOTI e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25esima giornata di campionato 2024/25(inviato a Vinovo) – Pagelle Juventus Reggiana Under 16: i VOTI e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25esima giornata di campionato 2024/25Giaretta 7– Si conferma, dà sicurezza al reparto e comanda le prime uscite. Lesto ad impossessarsi della sfera con prese alte che tolgono spesso le castagne dal fuoco.Yeboah 6,5– L’uomo in più sulla corsia, si propone con costanza e quando riceve in corsa diventa un pericolo per chi deve affrontarlo. Lavora di fisico e di ingegno, capisce quando e dove posizionarsi in ambo le fasi. Mezzo voto in meno per l’ammonizione. 59? Mosca 7– Ha il merito di guadagnarsi il rigore che indirizza le sorti del match, spinge sulla corsia laterale. Juventusnews24.com - Pagelle Juventus Reggiana Under 16: Marchisio il migliore, Demichelis solido, Brancato e Donati la decidono – VOTI Leggi su Juventusnews24.com di Fabio Zaccaria16: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25esima giornata di campionato 2024/25(inviato a Vinovo) –16: ie i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 25esima giornata di campionato 2024/25Giaretta 7– Si conferma, dà sicurezza al reparto e comanda le prime uscite. Lesto ad impossessarsi della sfera con prese alte che tolgono spesso le castagne dal fuoco.Yeboah 6,5– L’uomo in più sulla corsia, si propone con costanza e quando riceve in corsa diventa un pericolo per chi deve affrontarlo. Lavora di fisico e di ingegno, capisce quando e dove posizionarsi in ambo le fasi. Mezzo voto in meno per l’ammonizione. 59? Mosca 7– Ha il merito di guadagnarsi il rigore che indirizza le sorti del match, spinge sulla corsia laterale.

