Calcio il Forlì sa solo vincere ed espugna Piacenza nel prossimo turno il match point che vale lo scudetto

Forlì non conosce ostacoli ed infila l'undicesima vittoria consecutiva espugnando il "Garilli" di Piacenza col risultato di 2 a 1 grazie alle reti di Farinelli e Macrì; biancorossi che proseguono nella loro marcia spedita alla serie C e giovedì nel match infrasettimanale casalingo contro la.

