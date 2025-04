Tgcom24.mediaset.it - Orrore a Sumy: raid russo sulla folla in chiesa, strage di civili

Sale a 32 morti, tra i quali diversi bambini, e almeno 80 feriti, tra cui numerosi in condizioni disperate, il bilancio dell'attacco missilisticocittà di, a cui si somma quello - avvenuto in contemporanea - a Kupyansk, costato la vita a due donne. La costante degli attacchi di Mosca - ribadita senza sosta in oltre 3 anni - è di avere nel mirino non solo strutture militari ed energetiche, ma anche i. Asono stati colpiti gruppi di fedeli che andavano a messa nella Domenica delle Palme. Immediata la dura reazione di Kiev. "Si tratta di terrorismo. Solo un farabutto può fare questo", dice Zelensky riferendosi a Vladimir Putin e invitando la comunità internazionale a reagire compatta. Da Washington si registra un duro, e inedito se si considerano gli ultimi tre mesi, attacco degli Stati Uniti alla Russia.