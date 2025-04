Internews24.com - Giampaolo polemico dopo Juve Lecce: «Su Krstovic è rigore tutta la vita…»

di Redazione: «Sula vita.» Le parole del tecnico delMarco, allenatore del, è intervenuto in conferenza stampala sconfitta contro lantus, soffermandosi anche sull’episodio dubbio in area bianconera: secondo il tecnico, infatti, sarebbe mancata l’assegnazione di unper una trattenuta di Veiga ai danni di Nikola.«Per me è fallola vita. Quello èla vita e poi possiamo decidere il cartellino.si è innervosito molto. Su Tiago Gabriel? È cresciuto, però è giovane e deve fare ancora chilometri. Peccato per l’episodio di Rebic e nel finale dovevano fischiarci su N’Dri? Giocano in maniera diversa, ma non entro nel merito perchè non ho le conoscenze. Giocano in maniera diversa»Leggi su Internews24.