Milan Sala Leao sempre titolare fa la differenza Quando gira…

Sala, ex difensore rossonero, ha rilasciato un'intervista a 'Tuttosport', parlando di Udinese-Milan 0-4. Il parere su Rafael Leao Pianetamilan.it - Milan, Sala: “Leao sempre titolare, fa la differenza. Quando gira…” Leggi su Pianetamilan.it Gigi, ex difensore rossonero, ha rilasciato un'intervista a 'Tuttosport', parlando di Udinese-0-4. Il parere su Rafael

Potrebbe interessarti anche:

Ordine verso Milan-Inter : «Leao? Io voglio essere chiaro!»

Milan - Orlando duro : “Leao e Theo - bel pacchetto e si deve comprare bene”

Milan-Parma - Conceicao : “Theo e Leao? Sono scelte dell’allenatore”

Ne parlano su altre fonti Milan, Sala: “Leao sempre titolare, fa la differenza. Quando gira…”. Sala: "Mi piacciono Gabbia e Pavlovic. Ripartirei da loro". Leao sempre decisivo, è la bestia nera del Napoli: statistica incredibile. Leao racconta: "Qui è sempre strano. Quando siamo entrati nel secondo tempo, i tifosi hanno fatto un.... Adani: "Fonseca ha salvato Leao, sapete cosa è successo in sala stampa a Madrid?". Leao svela cosa ha fatto Fonseca al suo arrivo al Milan, era una priorità: "Mi chiamò in ufficio".

Nota di msn.com: Sala: “Leao deve essere sempre titolare perchè fa la differenza” - Vai nel canale WhatsApp del Milanista > In esclusiva a Tuttosport ha parlato Gianluigi Sala che ha detto: “Leao? Se il Milan è Rafa-dipendente? Assolutamente sì. Quando gira Leao, il Milan vola. Dai g ...

Si apprende da msn.com: L’ex Sala: “Quando gira Leao, il Milan vola. Si deve ripartire da loro…” - L’ex Luigi Sala ha commentato la vittoria ottenuta dal Milan venerdì sera contro l’Udinese. Ecco il suo pensiero sui rossoneri ...

Segnala calciostyle.it: Gigi Sala: “Quando Leao è in forma, il Milan brilla. Non si può fare a meno dei grandi campioni come fa l?inter” - Visualizzazioni: 44 Gigi Sala esalta Leao: “Il Milan vola con lui, deve essere sempre titolare per fare la differenza” L’importanza di Leao per Gigi Sala Gigi Sala, ex calciatore e ora opinionista, ha ...