AEW Buddy Matthews aggiorna i fan sul recupero dall’infortunio alla caviglia

Buddy Matthews era atteso per un match importante a AEW Grand Slam: Australia, ma ha subito un infortunio alla caviglia durante l'ingresso, prima ancora che l'incontro iniziasse. Sono passati un paio di mesi da allora e, sebbene sia ancora fuori combattimento, Matthews ha fornito un aggiornamento sul suo recupero e sul possibile ritorno sul ring. Matthews ha condiviso su Instagram alcune foto scattate durante l'evento, rivelando di essere al 73% della guarigione, con la frase: "Il fuoco brucia ancora. 73%". Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Buddy Matthews (@snmBuddy)L'aggiornamento arriva dopo che Matthews aveva già espresso la sua frustrazione per quanto accaduto in Australia. Il wrestler ha raccontato che il ring era più piccolo del previsto e che ciò ha causato diversi problemi durante lo show.

