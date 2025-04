Francesca Tocca a Verissimo parla della rottura con Raimondo Todaro Un bene che va oltre

Francesca Tocca è stata ospite del programma di Silvia Toffanin Verissimo: la ballerina, tra i protagonisti di molte edizioni di Amici di Maria De Filippi, si è raccontata a cuore aperto parlando della sua carriera, della sua amata bambina Jasmine, ma anche della fine della sua storia d’amore con il collega Raimondo Todaro. Visibilmente commossa, Francesca non ha nascosto le lacrime quando si è ritrovata a spiegare l’evoluzione della situazione con il suo ex, raccontando come sono andate le cose tra loro e qual è la situazione attuale.Francesca Tocca commossa parla di Raimondo Todaro e della loro storiaOggi puntata di Verissimo ricca di ospiti: nel salotto di Silvia Toffanin si sono avvicendati infatti diversi protagonisti, tra cui Elisabetta Gregoraci, che ha parlato del suo problema di salute, e Francesca Tocca. Dilei.it - Francesca Tocca a Verissimo parla della rottura con Raimondo Todaro: “Un bene che va oltre” Leggi su Dilei.it è stata ospite del programma di Silvia Toffanin: la ballerina, tra i protagonisti di molte edizioni di Amici di Maria De Filippi, si è raccontata a cuore apertondosua carriera,sua amata bambina Jasmine, ma anchefinesua storia d’amore con il collega. Visibilmente commossa,non ha nascosto le lacrime quando si è ritrovata a spiegare l’evoluzionesituazione con il suo ex, raccontando come sono andate le cose tra loro e qual è la situazione attuale.commossadiloro storiaOggi puntata diricca di ospiti: nel salotto di Silvia Toffanin si sono avvicendati infatti diversi protagonisti, tra cui Elisabetta Gregoraci, che hato del suo problema di salute, e

Potrebbe interessarti anche:

Tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca è finito l'amore? L'indizio della crisi che non lascia spazio a dubbi

Verissimo - Patty Pravo - Rosanna Fratello - Francesca Tocca tra gli ospiti del weekend 12-13 aprile

Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono lasciati : “Proseguiremo la nostra vita singolarmente”

Ne parlano su altre fonti Patty Pravo: l'intervista integrale. Verissimo, oggi dalla Toffanin Patty Pravo, Elisabetta Gregoraci, Francesca Tocca,Lorella Cuccarini, Emanuel Lo e Licia Colò. Dopo l'annuncio di Francesca Tocca ospite a Verissimo, partono una raffica di commenti negativi sui social: "Cosa viene a dire? Che ha lasciato nuovamente il marito per un altro ballerino cubano?". Gli ospiti di Verissimo di sabato 12 e domenica 13 aprile 2025. Davide Greco, chi è il presunto flirt di Francesca Tocca: ecco la storia del barbiere dei Vip più seguito sui social d’Europa. Elisabetta Gregoraci: l'intervista integrale.

Secondo novella2000.it: Le parole di Francesca Tocca dopo la rottura con Raimondo Todaro - Francesca Tocca ha spiegato che è stata una decisione presa di comune accordo quella di separarsi: “Io per lui ci sarò sempre e lui ci sarà sempre per me”, ha proseguito con gli occhi lucidi. Oggi ...

Scrive libero.it: Verissimo, Francesca Tocca in lacrime: "Raimondo Todaro? Ci siamo lasciati per non farci del male" - Francesca Tocca racconta per la prima volta la separazione da Raimondo Todaro, ma lascia una porta aperta per il futuro ...

Nota di msn.com: Francesca Tocca sfiora le lacrime a Verissimo: “Ritorno con Raimondo Todaro? Non è impossibile” - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...