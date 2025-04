Dailyshowmagazine.com - Alberto Paolini di Anna Maria De Luca al Film Festival della Salute Mentale 2025: un cortometraggio per non dimenticare

Tra le opere più toccanti presentate al– in programma dal 10 al 13 aprile al Museo MAXXI di Roma – spicca, il nuovofirmato dalla giornalista e registaDe. Ilracconta la drammatica storia vera di un uomo rinchiuso ingiustamente in manicomio per 42 anni. Una denuncia profonda e delicata sulle ferite ancora aperte lasciate dalla psichiatria del passato, attraverso la voce e lo sguardo di chi ha conosciutoda vicino.La storia di: 42 anni di ingiustizia e resilienzaDurante l’anno giubilare del 1950, il piccolo– orfano e in difficoltà – fu internato in manicomio per “ripulire” la città in vista degli eventi religiosi. Da quel momento, la sua vita fu segnata da un lungo silenzio istituzionale e da un isolamento che durò decenni.