Lapresse.it - Derby di Roma, scontri tra i tifosi della Lazio e la polizia: cariche, idranti e lancio di oggetti

Tensione a poche ore dall’inizio diCapitale valido per la 32esima giornata del campionato di Serie A. Sono in corso, infatti,tra lae ilaziali a Ponte Milvio. Laha effettuato delledopo un tentativo, da parte deibiancocelesti, di forzare un blocco. In azione anche gli. Numerosi, bottiglie e altro, sono stati lanciati daiverso gli agenti in tenuta antisommossa nel piazzale. Le forze dell’ordine hanno anche lanciato lacrimogeni.