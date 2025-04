A Giancarlo Abete il titolo di Cavaliere di Gran Croce: le altre onorificenze.

Leggi su Ildenaro.it

Anche numerosi nomi del mondo dell’economia e della finanza tra gli insigniti delledell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana pubblicate questa settimana nella Gazzetta Ufficiale. Il massimo grado dell’onorificenza didiè stato assegnato a, imprenditore e ex presidente della Fieg e a Piernicola Leone de Castris, presidente dell’Unione Italiana Vini. Ildide Ufficiale è stato assegnato all’ex direttore generale dell’Istituto per il Commercio Estero Roberto Luogo, al direttore dell’Agenzia del Demanio Alessandra Dal Verme, al presidente di Confagricoltura Massimo Giansanti. Tra i commendatori Stefano Besseghini, presidente dell’Arera, Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, e Valentina Gemignani, capo di gabinetto del Ministero della Cultura Alessandro Giuli, che fino alla nomina era tra i vice capo di gabinetto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.