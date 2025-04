Juventusnews24.com - Tudor a Sport Mediaset: «Ho ricevuto tante indicazioni positive da Juve Lecce. Obiettivi? Non lo so, ma noi abbiamo un dovere»

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24ha analizzato la vittoria dellacontro il: ci sonoda prendere in considerazione, anche se è aleggiato un po’ di nervosismoIgorha parlato della vittoria che laha ottenuto sulai microfoni di. Ecco cos’ha detto.NERVOSISMO– «Ci siamo innervositi negli ultimi minuti, prendi gol e riapri la partita. E’ un insegnamento per il futuro, io comunque ho fatto i complimenti ai ragazzi per una bella partita e una vittoria meritata. Potevamo segnare di più ma andiamo avanti».PER– «, Yildiz ha fatto una bella azione e un bel gol. Tanti hanno fatto una bella gara anche dietro. Ci sono pochi che non hanno fatto bene, è una bella sensazione perché significa chefatto una buona gara».