F1 Piastri domina il GP del Bahrain Norris pasticcia ma limita i danni Ferrari ai piedi del podio

Piastri completa l’opera e vince per dispersione il Gran Premio del Bahrain 2025, valevole come quarto capitolo della stagione per il Mondiale di Formula Uno. L’australiano della McLaren ha siglato il primo hat-trick della carriera (la vittoria n.4), trionfando a Sakhir dalla pole position firmando anche il giro più veloce della gara e ottenendo il secondo successo dell’anno dopo Shanghai.Piastri ha massimizzato il potenziale della sua MCL39, gestendo abbastanza agevolmente la situazione grazie ad un ottimo passo nonostante l’ingresso della Safety Car che ha ricompattato il gruppo nella seconda metà della corsa. Dietro al pilota aussie si è inserito George Russell, che ha ottenuto la piazza d’onore collezionando il terzo podio del 2025 e resistendo agli attacchi finali della McLaren di Lando Norris. Oasport.it - F1, Piastri domina il GP del Bahrain. Norris pasticcia ma limita i danni, Ferrari ai piedi del podio Leggi su Oasport.it Oscarcompleta l’opera e vince per dispersione il Gran Premio del2025, valevole come quarto capitolo della stagione per il Mondiale di Formula Uno. L’australiano della McLaren ha siglato il primo hat-trick della carriera (la vittoria n.4), trionfando a Sakhir dalla pole position firmando anche il giro più veloce della gara e ottenendo il secondo successo dell’anno dopo Shanghai.ha massimizzato il potenziale della sua MCL39, gestendo abbastanza agevolmente la situazione grazie ad un ottimo passo nonostante l’ingresso della Safety Car che ha ricompattato il gruppo nella seconda metà della corsa. Dietro al pilota aussie si è inserito George Russell, che ha ottenuto la piazza d’onore collezionando il terzodel 2025 e resistendo agli attacchi finali della McLaren di Lando

