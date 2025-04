Grealish in Serie A lo scambio sblocca l’affare

scambio è possibileJack Grealish potrebbe lasciare il Manchester City nel prossimo calciomercato. Secondo le ultime informazioni, l’inglese non rientra assolutamente nei piani degli inglesi e per questo motivo non è da escludere che si possa inserire il calciatore in una operazione più complessa. Siamo al momento nel campo delle ipotesi e quindi non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire meglio come si svilupperà la questione.Secondo le ultime informazioni, il Manchester City sembra essere fortemente interessato a due giocatori di Serie A e Grealish rappresenta una carta da sfruttare per piazzare un colpo di calciomercato di assoluto livello. Per adesso siamo nel campo delle ipotesi e quindi non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire meglio come si evolverà la situazione e se alla fine sarà possibile per riuscire a chiudere una operazione di assoluto livello. Rompipallone.it - Grealish in Serie A: lo scambio sblocca l’affare Leggi su Rompipallone.it Il futuro dell’inglese sembra essere in forte dubbio. Il Manchester City è pronto a cederlo e per questo motivo loè possibileJackpotrebbe lasciare il Manchester City nel prossimo calciomercato. Secondo le ultime informazioni, l’inglese non rientra assolutamente nei piani degli inglesi e per questo motivo non è da escludere che si possa inserire il calciatore in una operazione più complessa. Siamo al momento nel campo delle ipotesi e quindi non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire meglio come si svilupperà la questione.Secondo le ultime informazioni, il Manchester City sembra essere fortemente interessato a due giocatori diA erappresenta una carta da sfruttare per piazzare un colpo di calciomercato di assoluto livello. Per adesso siamo nel campo delle ipotesi e quindi non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire meglio come si evolverà la situazione e se alla fine sarà possibile per riuscire a chiudere una operazione di assoluto livello.

Potrebbe interessarti anche:

Dall’Inghilterra : Grealish in Serie A - svelato il colloquio col tecnico

Grosseto-San Donato Tavarnelle : sfida decisiva per i playoff di Serie D

Mercato - gli affari ufficiali : tutti gli arrivi e le partenze nelle 20 squadre di Serie A

Ne parlano su altre fonti Grealish schiaffeggiato da un tifoso dello United dopo il derby di Manchester: cosa è successo. Jack Grealish in crisi al Manchester City, l'Inter ci prova: in arrivo a giugno per 45 milioni?. L'Inghilterra di Carlsey parte bene: con l'Irlanda decidono i "traditori" Rice e Grealish. Grealish scommette con Alexander-Arnold durante Finlandia-Inghilterra: "Se lo fai ti do 500 sterline". Grealish non si spiega il trattamento in trasferta: "Anche mia mamma me lo chiede". Lo splendido esordio di Jack Grealish in Champions League.

rompipallone.it comunica: Dall’Inghilterra: Grealish in Serie A, svelato il colloquio col tecnico - Il futuro di Jack Grealish è lontano dal Manchester City e in Serie A può arrivarci con lo stipendio decurtato. Il suo ritorno ad alti livelli per la Nazionale inglese passerà soltanto dall’addio al ...

Nota di informazione.it: Dall’Inghilterra: Grealish in Serie A, svelato il colloquio col tecnico - Il futuro di Jack Grealish è lontano dal Manchester City e in Serie A può arrivarci con lo stipendio decurtato. Il suo ritorno ad alti livelli per la Nazionale inglese passerà soltanto dall ...

msn.com riferisce: Grealish, gol e lacrime nell’anniversario della morte del fratello: «Una giornata difficile» - Dopo oltre un anno Jack Grealish ha ritrovato la via del gol in campionato. Aveva segnato il 16 dicembre 2023, poi il nulla in Premier, giocandosi anche le convocazioni in Nazionale. Fino a ieri, il..