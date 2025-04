Oasport.it - F1, Lando Norris: “È stata una gara dura, deludente non aver portato a casa una doppietta”

Al termine di 57 entusiasmanti giri, il Gran Premio del Bahrain è stato conquistato da Oscar Piastri che, con la sua McLaren, ha completato un weekend ai limiti della perfezione. L’australiano ha condotto lain testa dal primo all’ultimo giro, non subendo mai particolari attacchi alla sua prima posizione. Seconda posto per un fantastico George Russell che si è difeso negli ultimi giri dagli attacchi di.Il britannico della McLaren, dopo una brutta qualifica, ottiene un positivo terzo posto rimanendo leader della classifica piloti. Quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc che ha combattuto fino alla fine per acciuffare il primo podio stagionale. Il monegasco ha anticipato il compagno di squadra Lewis Hamilton, partito in nona posizione. Più dietro Max Verstappen che conferma le difficoltà del weekend chiudendo al settimo posto.