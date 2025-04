Da lunedì 14 aprile lavori di messa in sicurezza presso la cabina elettrica all’ingresso del parco Bucciante

lavori di messa in sicurezza presso la cabina elettrica all'ingresso del parco Bucciante in Vico I Via Sant'Egidio a Fossacesia. L'intervento avrà inizio lunedì 14 aprile. A seguito di una segnalazione del sindaco di Fossacesia e di un sopralluogo congiunto con i tecnici Enel, sarà avviato un

