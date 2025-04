Avellino Monopoli le formazioni ufficiali

Avellino è arrivato fin qui con la forza di chi non ha mai smesso di crederci. Con la fame di chi ha sofferto, ha lottato, ha resistito. Avversario di giornata il Monopoli in piena corsa per il terzo posto.Le formazioni ufficiali.Avellino (4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; Armellino, Palmiero, Sounas; Panico; Lescano, Russo. A disp.: Marson, Pizzella, Todisco, Cionek, Manzi, Frascatore, Arzillo, Mutanda, Palumbo, Rocca, Tribuzzi, D’Ausilio, Zuberek, Campanile. All.: Biancolino.Monopoli (3-5-2): Vitale; Bizzotto, Miceli, Viteritti; Valenti, Falzerano, De Risio, Scipioni, Pace; Pellegrini, Grandolfo. Anteprima24.it - Avellino-Monopoli, le formazioni ufficiali Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoA tre passi dall’apoteosi. A tre passi dalla leggenda. A tre passi da un sogno che una città, una provincia, un popolo intero custodisce nel cuore da troppo tempo. L’è arrivato fin qui con la forza di chi non ha mai smesso di crederci. Con la fame di chi ha sofferto, ha lottato, ha resistito. Avversario di giornata ilin piena corsa per il terzo posto.Le(4-3-1-2): Iannarilli; Cancellotti, Rigione, Enrici, Cagnano; Armellino, Palmiero, Sounas; Panico; Lescano, Russo. A disp.: Marson, Pizzella, Todisco, Cionek, Manzi, Frascatore, Arzillo, Mutanda, Palumbo, Rocca, Tribuzzi, D’Ausilio, Zuberek, Campanile. All.: Biancolino.(3-5-2): Vitale; Bizzotto, Miceli, Viteritti; Valenti, Falzerano, De Risio, Scipioni, Pace; Pellegrini, Grandolfo.

