Lanazione.it - Un’altra notte di violenza tra giovanissimi: rissa con calci e pugni

Grosseto, 13 aprile 2025 – Ancora unatra. Ancoranel pieno centro delle nostre città. Stavolta accade a Grosseto, nellatra sabato 12 e domenica 13 aprile. Due gruppi si sono affrontati, come poi hanno spiegato i carabinieri del capoluogo maremmano che adesso indagano sulla vicenda. Sono volati. Aggressioni a più riprese con colpi molto violenti. In un filmato si vede il momento della, con alcuni che provano a fermare i contendenti senza riuscirci. Al termine dello scontro, un giovanissimo è rimasto ferito ed è stato portato al pronto soccorso. Non si sa cosa abbia scatenato la. Spesso basta uno sguardo di troppo, una scintilla qualsiasi. Allaavrebbero partecipato ragazzi italiani e stranieri. Quando i carabinieri sono arrivati tutti si erano già dileguati.